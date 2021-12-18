Нижнеудинск, Иркутская область, , 12:39 — REGNUM Собранные следственным отделом по г. Нижнеудинск СУ СК России по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора медицинскому работнику ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница». Она признана виновной в совершении четырёх эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество») ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»).

Взятка

Следствием и судом установлено, что в 2020 году медработник больницы, исполняя обязанности врача-педиатра, получала от пациентов взятки в размере от 5 до 10 тысяч рублей за изготовление и выдачу им листков нетрудоспособности по уходу за больными детьми. Фактически граждане не имели права на получение данного документа, поскольку их дети лечение у врача не проходили.

Приговором суда женщина признана виновной, с учетом мнения прокуратуры ей назначено наказание в виде штрафа в размере 140 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, неправомерная выдача больничного листа и получение взятки стали поводом для возбуждения уголовного дела в отношении врача одного из лечебных учреждений Читы.

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