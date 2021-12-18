18 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что президент России Владимир Путин еще не принял решения о вторжении на Украину.

Оксана Переможенко, , 13:23 — REGNUM США готовы к диалогу с Россией «в соответствующем формате», а президент России Владимир Путин еще не принял решения о вторжении на Украину. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 17 декабря заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Политик отметил, что спецслужбы США считают, что Путин «серьезно рассматривает» возможность нападения на Украину.

Заявление Салливана о том, что Путин «пока» не собирается «вторгаться» на Украину, обсудили на украинских телеграм-каналах «Новое Издание» и VESTI, а также на странице канала «Первый независимый» в социальной сети Facebook. Многие напомнили, что сами США стали распространять информацию о якобы готовности России «напасть на Украину». В целом, заявление Салливана восприняли с иронией и сарказмом.

Джейк Салливан Whitehouse.gov

«Какая неожиданность», — с сарказмом отреагировал MM.

«Не может быть!!!» — смеется Олег.

«Сейчас все заявят, что Путин «испугался» и все благодаря сильной украинской армии и угрозам западного мира…» — пишет один из комментирующих.

«Неправильно сформулировал — надо было сказать, что благодаря сплочённым усилиям западных демократий он передумал вторгаться. Но вообще, конечно, «хотел», он же мечтает восстановить Союз, как нам специалисты по телепатии рассказывают постоянно», — с сарказмом добавил Вячеслав И.

«А зачем ему вторгаться? Мы же зиму не переживём, замёрзнем», — недоумевает Сергей С.

«Я извиняюсь, конечно, но мы уже окопов нарыли и кустов с леса натягали… То есть мы зря в лес ходили? Остался один шанс поднять рейтинг [Зеленского] — посадить Петю [Порошенко]», — отметил Nepridymal Poka.

Порошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Не-не-не. Уже же решили вторгаться. Всё теперь», — смеется Samael R.

«Шеф, всë пропало. Гипс снимают, клиент уезжает», — процитировал Вадим фразу из фильма «Бриллиантовая рука».

«Нет уж, пусть вторгается, зря мы так ждали что ли?» — иронизирует Георгий.

«Сертификацию СП-2 перенесли на второе полугодие 2022 года, соответственно нападение туда же. Тут уж или цены на газ, или нападение. Смотрите сами», — написал Aleraus.

Газопровод «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

«А как же истерили, зачем нагнетали?» — недоумевает Алексей Т.

«Ну всё, расходимся… кажется не собирается», — иронизирует «Жизнь в картинках».

«Они там по ходу по фазам Луны ориентируются — будут на нас нападать или нет», — отметил Эдуард.

«То есть… и не нападал, следовательно. А война тогда с кем?» — задалась вопросом Ирина.

«Ребята наверху все между собой порешали. И теперь можно сбавить обороты…» — отреагировала Elena L.

«Сами объявили, сами отменили», — добавил And & and.

«Как это? Ну что вы, тогда рушатся все натовские конструкции», — с сарказмом пишет один из комментирующих.

«Так может он и не собирался, вы-то, конечно, очень хотели, опять не вышло», — отметил Петя З.

«Наверное, ему Путин сам лично сообщил», — шутит Елена С.

«Путин по выходным не нападает. По субботам борьба с медведями, а в воскресение игра на балалайке. Уже пора знать», — иронизирует Александр Б.

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