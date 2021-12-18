Москва, 18 декабря, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Доклад о методах работы разведки Великобритании обнародовала известная хакерская группировка Anonymous.

Leland Francisco Хакеры

По данным хакеров, за событиями в Ливане, Мали, Пакистане, Ираке, на Балканах и в России стоит британская разведка. Также в докладе указывается, что создатели проекта «Белые каски» и авторы информационной кампании против России — это одни и те же люди.

Уточняется, что имеется ввиду комплексная работа по фабрикации контента в рамках проекта «Аврелий», который был запущен в 2016 году и его целью является дезинформация российского населения о том, что операция ВКС в Сирии дорого обходится стране, не является успешной, а российские власти «обманывают» жителей РФ.

Кроме того, отмечается, что британский агент и куратор проекта Амил Хан, используя подконтрольных стрингеров и якобы «оппозиционные» сирийские СМИ, занимается фабрикацией контента для западной аудитории. При этом для адаптации и интеграции в российскую новостную повестку им используется блок агентов из числа бывших российских оппозиционеров, который на данный момент базируется на Украине.

Помимо того, добавляется, что в качестве ключевой фигуры для дезинформации жителей РФ британскими спецслужбами бы выбран бывшего программиста офиса «ФБК» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), известный своими «разоблачениями российской агрессии по всему миру» Руслан Карпук, который взял псевдоним Левиев и организовал группу «Conflict Intelligence Team», также занимающуюся созданием фальшивой информации.

При этом также уточняется, что Карпук неоднократно попадался на «скользких» делах — в 2019 году было установлено его авторство в проекте «Сканер», сливавшем личные данные силовиков и их семей, а также призывавшем к расправам над ними.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря стало известно, что источники в разведывательном сообществе США полагают, что Россия стянула к границам Украины ещё больше войск, готовясь к предполагаемой агрессии