Красноярск, , 12:32 — REGNUM В Красноярском крае за последние сутки скончались ещё 35 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом 18 декабря сообщает региональный оперативный штаб по коронавирусу.

Палата реанимации для больных COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

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Всего в регионе с начала эпидемии от COVID-19 умерли 8134 пациента.

За сутки в Красноярском крае выздоровел 701 человек с COVID-19, с начала эпидемии — 149 197 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за последние сутки выявили 655 (темп прироста 0,4%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 165 571.

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