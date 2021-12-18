Иркутск, , 12:30 — REGNUM Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий 18 декабря. Как сообщает территориальное управление ГУ МЧС РФ со ссылкой на синоптиков, днем местами в западных, северо-западных, центральных районах ожидается усиление северо-западного ветра до 16−21 м/с, снег, метели.

Метель shevgota

Температура воздуха при этом днём составит — 5,-10°С (при облачной погоде — 15,-20°С). На севере Катангского района ночью будет — 45,-50°С, днем — 39,-44°С.

Как сообщало ИА REGNUM, по-настоящему сибирская зима пришла в Иркутскую область 15 декабря: в северных районах области температура воздуха опускалась до минус 56 °C.

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