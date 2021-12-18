Горловка, ДНР, , 12:24 — REGNUM Вооружённые силы Украины (ВСУ) 18 декабря вновь нарушили Минские договорённости, начав обстрел территорий Донбасса. Как сообщает представительство ДНР в СЦКК, примерно час назад украинские боевики обстреляли окраину Горловки: по поселку шахты им. Гагарина ими было выпущено восемь мин калибра 82 мм.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Следите за развитием событий в трансляции: ««Мир через силу»: провокации Украины и США в Донбассе — все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанных 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованных с главами стран — участниц «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина).

Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. На практике же происходит совершенно противоположное: Украина наращивает военную технику на подступах к Донбассу.

Читайте также: Украинские боевики атаковали окраины Донецка и Горловки