Москва, , 12:19 — REGNUM Продажи автомобилей Lada в России по итогам 2021 года покажут небольшой рост по отношению к предыдущему году. Об этом сообщил журналистам президент и генеральный директор АвтоВАЗа Николя Мор.

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Мор отметил, что первая половина 2021 года стала хорошим периодом для отечественного авторынка. Во втором полугодии ситуация ухудшилась из-за сбоев в поставках электронных компонентов, вызванных глобальным дефицитам чипов.

Глава АвтоВАЗа добавил, что по итогам 2021 года в компании планируют немного нарастить продажи по отношению к результатам 2020 года. За предыдущий год отечественный производитель продал 343,5 тыс. автомобилей.

Мор добавил, что проблемы с нехваткой электронных компонентов сохранятся в первой половине 2022 года. Он отметил, что улучшение ситуации ожидается только во втором полугодии.

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