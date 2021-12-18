18 декабря 2021 | Время чтения 1 мин

Наталья Стрельцова, , 13:21 — REGNUM На Новогоднем шоу «Лаборатория чудес» каждый посетитель становится участником шоу, происходящего на сцене. Завораживающие зрителей эксперименты разработаны настоящими учеными, чередуются с ультрасовременными спецэффектами, и сцена превращается в настоящую лабораторию, где происходят удивительные чудеса. Одно из новогодних представлений расскажет зрителям, как наука помогает Деду Морозу и Снегурочке создавать настоящие новогодние чудеса.

Шоу «Лаборатория чудес» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Шоу «Лаборатория чудес» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Шоу «Лаборатория чудес» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Шоу «Лаборатория чудес» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Научные опыты Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Шоу «Лаборатория чудес» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Зрители через стекло колбы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

О сложных научных явлениях рассказывается простым понятным для дошкольников языком. На сцене проводятся реальные опыты без имитации. Главные элементы шоу — эффектные научные демонстрации: механические, химические, оптические и электрические опыты и номера с дронами и другими высокотехнологичными аппаратами. Особое внимание организаторы обратили на безопасность шоу для юных зрителей.

Шоу «Лаборатория чудес» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Дед Мороз и Заяц Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Шоу «Лаборатория чудес» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Опыты в «Лаборатории чудес» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Шоу «Лаборатория чудес» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Зрители шоу «Лаборатория чудес» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Новогоднее научное шоу «Лаборатория чудес» проходит с 18 декабря по 5 января в иммерсивном пространстве «Зоодепо» Московского зоопарка. Место проведения научной елки порадует гостей удивительными мультимедийными возможностями, огромными проекционными экранами и погружением в атмосферу Научного Нового года. Зоодепо расположено в здании на Большой Грузинской улице, дом 8 c 7.