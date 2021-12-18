Москва, , 12:13 — REGNUM За минувшие сутки в Москве госпитализированы 811 человек с COVID-19, на ИВЛ — 552 человека. Об этом 18 декабря сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице РФ.

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При это всего за сутки в Москве выявлены 2283 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Выздоровели еще 2936 пациентов после лечения от COVID-19. Всего число вылечившихся увеличилось до 1 млн 831 тыс. 571.

Скончались в Москве за сутки 79 пациентов с COVID-19.