Киев, 18 декабря 2021, 12:10 — REGNUM На Украине зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 18 декабря сообщил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»
«На Украине обнаружили штамм «омикрон», — написал он в Facebook, добавив, что «Омикрон» подтвердили у пациента, вернувшегося из ОАЭ.
Ранее Министерство финансов Украины заключило соглашение с МБРР на получение $150 млн кредита на борьбу с коронавирусом. Отмечается, что кредитные средства станут дополнительным финансированием существующего проекта «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация на Украине».