Питтсбург, США, 18 декабря, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» переиграл в овертайме команду «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 18 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра проходила на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге и закончилась в пользу гостей в овертайме со счетом 3:2.

Основное время встречи закончилось с ничейным счетом 2:2. В составе «Пингвинз» голами отличились Эван Родригес (3-я минута, в большинстве) и Брок Макгинн (27-я), у «Баффало» шайбы забросили латвийский форвард Земгус Гиргенсонс (33-я) и шведский защитник Расмус Далин (55-я).

Победу гостям в овертайме принес гол Джеффа Картера (63-я).

Отметим, в следующем матче «Питтсбург» 20 декабря на выезде сыграет с клубом «Нью-Джерси Дэвилз», а «Баффало» 21 декабря примет у себя команду «Коламбус Блю Джекетс».