Москва, , 12:07 — REGNUM Издательств «Бомбора» и «Эксмо» представили пять книжных новинок о четвероногих друзьях человека и правдивых историях от ветеринаров.

Собака Дарья Драй © ИА REGNUM

О чем молчит собака. Как понять и воспитать питомца без жестких методов (Ника Кидман)

Собака не может сказать «нам надо поговорить». Зато может сгрызть хозяйское кресло, напрудить прямо у входа, рваться с поводка, лаять и даже кусаться! Понять, о чем молчит собака, и бережно скорректировать ее поведение поможет кинолог и зоопсихолог Ника Кидман. Кидман обучила две тысячи собак и их владельцев на очных занятиях и вебинарах. Она проводит по шестьсот персональных уроков в год и лично воспитывает двух собак, спасенных с улицы. Ее профессиональный принцип — только гуманное воспитание через мягкую коммуникацию, без жестких методов. Практические советы, задания для дрессировки и полезные чек-листы от Кидман помогут обучить и собак, и хозяев.

О чем пьют ветеринары. Нескучные рассказы о людях, животных и сложной профессии (Алексей Калиновский)

В каждой профессии — свои тараканы. В профессии ветеринарного врача вместе с тараканами есть еще собаки, кошки, козы, куры, хомяки и, конечно, их владельцы. Нескучные рассказы самого веселого ветеринара России Алексея Калиновского покажут закулисье этой непростой работы. Калиновский открыл ветклинику еще в девяностых. За это время у него накопилось много забавных и грустных историй о людях, их преданных друзьях — животных и невероятных ситуациях из практики. Книга обязательно понравится всем, кто любит правдивые истории из жизни людей и животных.

Разумное собаководство. Советы ветеринара, как воспитать и вырастить щенка здоровым (Полина Платонова)

Как избавить любимого друга от «собачьей» жизни? Конечно же, речь о щеночках! Как выбрать щенка и вырастить воспитанным и здоровым? Когда и чем правильно кормить? Чем болеют собаки и как лечить их недуги? В книге ветеринара с 20-летним опытом Полины Платоновой — десятки конкретных ответов на все вопросы, которыми задаются собаководы по мере взросления их любимчиков. Советы Полины уже ежедневно помогают тысячам зрителей авторского канала «Советы Ветеринара» на YouTube. А теперь лучшие рекомендации по кормлению, уходу, вакцинации, стерилизации и другим щенячьим вопросам удобно собраны в одной книге!

Ящерица не птица. Истории отчаянного ветеринара о самых экзотических пациентах (Максим Щугорев)

Владельцы игуан, змей, хорьков и те, кто подумывает о необычном питомце — эта книга для вас! Черепаха со стразами, хорек, «спаливший» неверного мужа, агама Вася, ставший мамой — здесь собраны удивительные рассказы ветврача с 15-летним опытом, ведущего передачи «Кто в доме хозяин» Максима Щугорева. Щугорев знает об экзотических животных примерно… все! Каждая история — это забавный скетч из жизни ящеров, экзотических попугаев и других пушистых и не очень зверей и птиц. Одни узнают себя в хозяевах, другие решатся на ящерку, а третьим книга поможет вовремя передумать и не заводить, скажем, варана или хоть страуса.

Собаки. Иллюстрированный гид по самым популярным породам (Елена Яворская-Милешкина)

Гид по 80 породам собак поможет подобрать верного друга детям, надежного защитника для дома или спокойную собаку-компаньона., которых можно найти у заводчиков в России. История пород, особенности характера и ухода, типичные заболевания, любопытные факты и, конечно, фотографии помогут выбрать собаку, которая идеально впишется в семью.