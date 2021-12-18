Калуга, 18 декабря, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Большинство мигрантов из СНГ выбирают Калужскую область для работы и проживания, сообщает 18 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

Миграция

По информации статистиков, прирост населения за счет миграционного обмена со странами СНГ в 2020 году составил 4589 человек, с другими зарубежными странами — 235 человек. По числу прибывших в регион лидируют мигранты из Таджикистана — 34,2% от прибывших из стран СНГ. Из Армении — 16,3% и Украины — 14,5%. Что касается стран дальнего зарубежья, то больше всего мигрантов прибыло из Вьетнама (30,1%) и Грузии (23,7% от прибывших из стран дальнего зарубежья). По уровню образования мигрантов более 50% миграционного прироста составили мигранты со средним общим (полным) образованием, 33% со средним профессиональным и неполным высшим образованием. Специалистов с высшим образованием в 2020 году выбыло больше, чем прибыло, миграционная убыль составила 903 человека. В 2020 году около 9 тыс. человек сменили место жительства внутри области. В результате таких перемещений численность городского населения пополнилась, а сельского — уменьшилась на 366 человек. По данным управления по вопросам миграции регионального управления МВД России в Калужской области с начала 2021 года поставлены на миграционный учёт более 121 тысячи иностранных граждан. Это на 12% больше показателей 2020 года. Сняты с миграционного учета более 84 тысяч человек. Миграционный прирост населения сложился за счет обмена с другими регионами России, а также за счет международных мигрантов. Близость Москвы и Московской области играет немаловажную роль в межрегиональном обмене.

Напомним, 4 декабря 2000 года Генеральная Ассамблея провозгласила 18 декабря Международным днем мигранта и приняла Международную конвекцию защите прав всех трудящихся — мигрантов и членов их семей.