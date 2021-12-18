Москва, 18 декабря, 2021, 12:10 — ИА Регнум. С 1 января 2022 года за обращение с отходами в Москве будет отвечать региональный оператор ГУП «Экотехпром». Сильнее всего это нововведение отразится на коммерческом секторе столицы, сообщает Gazeta.ru.

Yarregion.ru Мусоровоз

В интернете уже опубликованы основные документы, регламентирующие «мусорную реформу» в городе — нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), типовые договоры для компаний и предпринимателей и тарифы. В частности, с нового года москвичи будут платить за вывоз кубометра мусора 839,23 рубля, то есть 7,27 рубля за 1 кв. м общей площади. Единый тариф регионального оператора за обращение с ТКО утвердили в столичном Департаменте экономической политики и развития.

— Заключить договор с региональным оператором с нового года обязаны все отходообразователи — жители многоквартирных домов, собственники офисных, коммерческих и других помещений в столице: владельцы магазинов, складов, парикмахерских, больниц и т. п., — говорит кандидат экономических наук, исполнительный директор Ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. — Другими словами, все, кто производит ТКО.

Он добавляет, что за обычных жителей договор заключит Управляющая компания (УК), а организации и предприниматели должны позаботиться об этом самостоятельно, если они владеют помещениями вне зоны ответственности УК.

Для оформления отношений с регоператором компаниям нужно заключить типовой договор на оказание услуг по обращению с ТКО. Его можно скачать на сайте «Экотехпрома». При этом в разных округах Москвы работают представители регоператора, которые непосредственно занимаются вывозом отходов в разных округах — операторы комплексной услуги (ОКУ). Если компании и предприниматели заключают договор напрямую с ОКУ, они могут урегулировать с оператором график и периодичность вывоза отходов, а также другие детали (например, вывоз ТКО, которые выходят за рамки типовых соглашений). ОКУ поможет решить вопрос с контейнерами, если у компании нет своей площадки или качество баков оставляет желать лучшего.

— Операторы комплексной услуги берут на себя весь цикл работы с пользователями от заключения договора до обслуживания контейнерной площадки, — продолжает Руслан Губайдуллин. — Таким образом, для удобства компаний им нужно будет заключить договор именно с ОКУ в конкретном округе (для многих организаций это будет означать просто переоформление отношений с контрагентом, который уже сейчас оказывает им свои услуги).

В частности, в ЦАО и САО вывозом отходов будет заниматься только «ЭкоЛайн», а в ЗАО и ЮЗАО — «МКМ-Логистика».

Отдельно Губайдуллин подчеркивает, что предприниматели и компании не смогут безнаказанно выбрасывать отходы в любой попавшийся контейнер.

— Каждый владелец недвижимости должен четко понимать, к какому баку он «прикреплен», кому данная контейнерная площадка принадлежит и какой ОКУ ее обслуживает, — говорит эксперт.

Поэтому если у организации нет своей площадки, она должна согласовать использование чужой, оформив договор с владельцем удобного для нее контейнера.

Заключить договор с регоператором можно по круглосуточному телефону «горячей линии» 8 (495) 150-43-03 .

Отказ от заключения типовых договоров или нарушение правил обращения с отходами грозит штрафами. Для юрлиц эта сумма может достигать 250 тыс. рублей.