Анахайм, США, 18 декабря, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Аризона Койотс» обыграл в овертайме команду «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 18 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра проходила на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме и закончилась в пользу гостей в овертайме со счетом 2:3.

Основное время встречи закончилось с ничейным счетом 5:5. У «Аризоны» голами отличились Трэвис Бойд (3-я минута), Кристиан Фишер (16-я, в большинстве), Клейтон Келлер (40-я), Эндрю Лэдд (49-я) и Фил Кессел (50-я), в составе «Анахайма» шайбы забросили Кевин Шаттенкирк (6-я, в большинстве), оформивший в матче дубль шведский защитник Хампус Линдхольм (7-я и 54-я) Дерек Грант (9-я) и Тревор Зеграс (43-я).

Победу гостям в овертайме принес гол Клейтона Келлера (63-я), таким образом оформившего в матче дубль.

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин не отличился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Аризона» 20 декабря на выезде сыграет с клубом «Ванкувер Кэнакс», а «Анахайм» 21 декабря также в гостях встретится с командой «Эдмонтон Ойлерз».