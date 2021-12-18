Иркутск, 18 декабря, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Иркутской области приняли проект бюджета на 2022 год и плановый период 23−24 годов. Как пояснила председатель комитета по бюджету Наталья Дикусарова, в рамках второго чтения к законопроекту поступило множество поправок, в том числе от губернатора. Основная поправка касается увеличения основных параметров бюджета — доходов и расходов — на рекордную сумму — более, чем 10 миллиардов рублей, которые поступят из федерального бюджета.

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Эти деньги пойдут на субсидии муниципальным образованиям, на зарплаты, в том числе работников образовательных организаций. В окончательном варианте объем доходов на 2022 год составил 212,8 млрд рублей, на плановый период 2023 и 2024 годов составил 212,9 млрд рублей (+ 8,5 млрд рублей) и 224,4 млрд рублей (+ 9,6 млрд рублей) соответственно.

Расходная часть областного бюджета на 2022 год утверждена в объеме 221,5 млрд рублей (+10,2 млрд рублей), на 2023 год — 219 млрд рублей (+8,5 млрд рублей), на 2024 год — 225,5 млрд рублей (+9,6 млрд рублей).

Дополнительные средства выделены на субвенцию на образование (обеспечение выплаты заработной платы работников образования).

Также увеличен объем субсидий местным бюджетам на выплату зарплаты, мероприятия по антитеррористической защищенности образовательных объектов, капитальные ремонты школ, детских садов, учреждений культуры и спорта, благоустройство сельских территорий, питание обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с туберкулезом. Кроме того, предусмотрены средства на обеспечение условий софинансирования расходов за счет федерального бюджета.

За счет целевых средств из федерального бюджета предусмотрены дополнительно ассигнования на здравоохранение, образование, социальную сферу, жилищно-коммунальное хозяйство, развитие сельского хозяйства и дорожную отрасль, строительство и реконструкцию объектов государственной и муниципальной собственности.

Межбюджетные трансферты местным бюджетам максимально распределены в областном бюджете (за исключением предоставляемых на конкурсной основе), что позволит муниципалитетам оперативно заключать соглашения с региональными ведомствами и осуществлять конкурсные процедуры.

«В бюджете Иркутской области на 2022 год финансирование проектов по программе «Народные инициативы» увеличено сразу на 330 млн рублей. Общий объём средств составит 850 млн рублей. В том числе, на благоустройство общественно-значимых территорий в сельских поселениях дополнительно предусмотрено 122,7 млн руб.», — сообщила председатель бюджетного комитета Законодательного собрания Иркутской области, депутат от Чунского района Наталья Дикусарова.

Как отметил на сессии депутат ЗС Сергей Бренюк, в проекте недостаточно средств на медицинскую сферу. В частности, не учтены дополнительные средства для социальных объектов города Ангарска. Его поддержал депутат Евгений Сарсенбаев.

Он отметил, что Ангарск входит в рейтинги неэкологичных городов, и что сильнее многих нуждается в медицинских учреждениях.

Депутат Роман Габов в свою очередь отметил, что уже несколько лет власти говорят об увеличении расходов на социальную сферу, кроме этого существенное увеличение идет на дороги. Но при этом идет стагнация финансирования агропромышленного комплекса.

И с таким подходом область не достигнет цели обеспечить жителей Приангарья продуктами собственного производства. На 22 год принимается сумма на поддержку сельского хозяйства в размере более 5 миллиардов рублей. Но эта сумма не достигает уровня 2019 года, потому часть средств заложены в программы комплексного развития сельских территорий, что не означает поддержку села. Он предложил выделить это в отдельную программу. И увеличить поддержку молочных ферм, начинающих фермеров.

Как сообщало ИА REGNUM, Законодательное Собрание Иркутской области 10 декабря вновь увеличило расходы и доходы бюджета-2021 региона. На 1,3 млрд рублей расширили софинансирование средств федерального бюджета на строительство в Иркутской области детских садов. Еще 681,1 млн рублей предусмотрели на строительство жилых домов в Тулуне, пострадавших от мощнейшего наводнения в 2019-м году.

Кроме того, 1,5 млрд рублей будут направлены на поддержку местных бюджетов. Вероятно, бюджет-2022 тоже будет меняться в течение года.

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