Екатеринбург, 18 декабря 2021, 11:50 — REGNUM В Екатеринбурге пожилую женщину-инвалида выкинули из маршрутки прямо рядом с бордюром в грязи. Об этом пишут СМИ.
По данным изданий, её вытаскивали из салона водитель и кондуктор. У женщины была повреждена нога. Очевидцы помогли пассажирке доползти до лавочки.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили журналистам, что по этому факту прокуратура Екатеринбурга организовала проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего, а при наличии оснований ведомство примет меры.