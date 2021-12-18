Екатеринбург, 18 декабря, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Екатеринбурге пожилую женщину-инвалида выкинули из маршрутки прямо рядом с бордюром в грязи. Об этом пишут СМИ.

Шеврон «Прокуратура России»

По данным изданий, её вытаскивали из салона водитель и кондуктор. У женщины была повреждена нога. Очевидцы помогли пассажирке доползти до лавочки.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили журналистам, что по этому факту прокуратура Екатеринбурга организовала проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего, а при наличии оснований ведомство примет меры.