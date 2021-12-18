Москва, 18 декабря, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Запуск первого спутника «Глонасс-К2» запланирован на середину второго квартала 2022 года. 18 декабря об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российской ракетно-космической отрасли.

(сс) USSR BOY ГЛОНАСС

По данным агентства, производство первого спутника серии «Глонасс-К2» уже завершено. В настоящее время аппарат проходит испытания.

Спутники «Глонасс-К2» являются доработанным вариантом 3-го поколения серии «Глонасс». От предшествующих аппаратов этой серии — «Глонасс-М» — новые спутники будут отличаться улучшенными хронометрами и передатчиками сигналов.

Развёртывание спутников «Глонасс-К2» позволит повысить точность определения местоположения с помощью системы ГЛОНАСС до 30 см. В настоящее время точность составляет 2,5 метра.

Российская спутниковая навигационная система ГЛОНАСС официально введена в эксплуатацию в сентябре 1993 года. Сейчас в составе группировки находится 25 космических аппаратов. 21 спутник используется по целевому назначению, три аппарата временно выведены на техническое обслуживание, ещё один спутник проходит лётные испытания.