Нью-Йорк, США, 18 декабря, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» переиграл в серии послематчевых буллитов команду «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 18 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра проходила на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась в пользу гостей в серии буллитов со счетом 2:3.

Основное время встречи закончилось с ничейным счетом 2:2. У «Вегаса» голами отличились Бретт Хауден (7-я минута) и Дилан Коглан (55-я), в составе «Рейнджерс» шайбы забросили шведский нападающий Мика Зибанеджад (21-я) и Крис Крайдер (31-я, в большинстве).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались гости, победный бросок на счету Джонатана Маршессо.

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев смог отразить 28 из 32 бросков по своим воротам. Российский форвард «Вегаса» Евгений Дадонов не отличился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Вегас» 19 декабря в гостях сыграет с клубом «Нью-Йорк Айлендерс», а «Рейнджерс» 23 декабря примут у себя команду «Монреаль Канадиенс».