Красноярск, , 11:35 — REGNUM В Красноярском крае за последние сутки выявили 655 (темп прироста 0,4%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 165 571. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Лабораторные исследования на COVID-19 Dzhmao.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Напомним, что накануне в регионе было выявлено 677 случаев заражения. В крае по заражениям за последние сутки лидируют город Ачинск и Ужурский район.

Из 655 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 179 (темп прироста 0,4%), в Ачинске — 35 (0,4%), в Назарово — 32 (1,0%), в Шарыпово — 29 (0,9%), в Минусинске — 27 (0,4%), в Канске — 22 (0,4%), в Лесосибирске — 21 (0,6%), в Норильске — 17 (0,2%), в Енисейске — 10 (0,5%), в Дивногорске — 9 (0,3%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Ужурском — 37 (1,6%), Назаровском — 32 (2,7%), ЭМР (п. Тура) — 24 (1,8%), Берёзовском — 22 (0,7%), Богучанском — 17 (0,5%), Козульском — 17 (1,6%), Новосёловском — 12 (1,0%) и Манском — 12 (0,8%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взят 3981 человек, снято с наблюдения — 4102. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 52 015 (-121) человек.

За последние сутки в регионе проведено 11 474 теста на коронавирус, с начала эпидемии — 4 512 042.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки жертвами коронавирусной инфекции в Красноярском крае стали 36 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае скончались ещё 36 ковид-пациентов