Челябинск, , 11:34 — REGNUM В Челябинске полицейские установили и задержали подозреваемых в спиливании ели на набережной озера Смолино. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Живая ель

Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Причастными к совершению преступления оказались четверо молодых людей. Среди них были подростки. Их поставили на профилактический учёт. Также решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Свою вину они признали.

Как сообщало ИА REGNUM, ель спилили в ночь с 10 на 11 декабря. А затем её нашли во дворе одного из домов.

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