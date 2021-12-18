Ростов-на-Дону, , 11:27 — REGNUM Ростов-на-Дону стал первым городом в России, установившим побратимские связи со столицей Сейшельских островов — городом Виктория. Договор подписали мэр города Виктория (Сейшельские острова) Давид Андре и первый заместитель главы администрации Ростова-на-Дону Юрий Овчинников, сообщили ИА REGNUM в администрации донской столицы.

Рязань. Города-побратимы Фото пресс-службы Рязанской городской думы

«Столица донского края — первый российский город, сделавший шаг по пути сотрудничества с Сейшелами. Оба города уже сегодня готовы реализовать много совместных проектов», — прокомментировал сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Перспективными названы такие направления, как туризм, в том числе медицинский. Этому способствует открытие прямых авиарейсов между Ростовом-на-Дону и Сейшельскими островами. Ростовские власти также выразили готовность обучать иностранных студентов.

ИА REGNUM сообщало, что ещё один российский город, с которым власти Сейшельских островов намерены установить побратимские отношения, это Санкт-Петербург.

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