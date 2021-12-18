Людиново, Калужская область, , 12:07 — REGNUM Открытие завода древесноволокнистых плит состоялось 17 декабря на южной площадке особой экономической зоны «Калуга» в Людиновском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Церемония запуска завода древесноволокнистых плит «Кроношпан Калуга» Admoblkaluga.ru

В первую очередь проекта было инвестировано более 15 млрд рублей. На производстве создано свыше 200 рабочих мест. Завод будет производить в год не менее 600 тыс. кубометров древесноволокнистых плит, которые используются при производстве мебели и ламината. Для реализации проекта на территории ОЭЗ «Калуга» была обеспечена необходимая инженерная инфраструктура. Совместно с «Российскими железными дорогами» был построен новый железнодорожный путь протяженностью восемь километров, который обеспечил всем резидентам дополнительные логистические возможности. В будущие производства инвестор планирует вложить еще не менее 15 млрд рублей.

В ходе открытия также состоялась церемония встречи первого грузового состава, прибывающего с сырьем на территорию предприятия.

«С компанией «Кроношпан» нас связывают особые отношения, мы расцениваем ее как пример успешного международного сотрудничества в Калужской области. Это сотрудничество всегда шло по нарастающей. Наши соглашения выходят за рамки одного проекта. И вслед за этим заводом на площадке в Людиново появятся поэтапно еще три предприятия. По капиталовложениям, по числу занятых это будет одно из крупнейших промышленных объединений области. Проект станет важным вкладом по комплексному развитию глубокой переработке древесины, которую поставил президент Владимир Владимирович Путин», — отметил калужский губернатор Владислав Шапша.

В мероприятии приняли участие министр юстиции Российской Федерации, председатель Российской части Смешанной Российско-Австрийской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству Константин Чуйченко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрийской Республики в Российской Федерации Вернер Альмхофер, губернатор Калужской области Владислав Шапша, другие официальные лица.

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