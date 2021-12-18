Людиново, Калужская область, 18 декабря 2021, 12:07 — REGNUM Открытие завода древесноволокнистых плит состоялось 17 декабря на южной площадке особой экономической зоны «Калуга» в Людиновском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.
В первую очередь проекта было инвестировано более 15 млрд рублей. На производстве создано свыше 200 рабочих мест. Завод будет производить в год не менее 600 тыс. кубометров древесноволокнистых плит, которые используются при производстве мебели и ламината. Для реализации проекта на территории ОЭЗ «Калуга» была обеспечена необходимая инженерная инфраструктура. Совместно с «Российскими железными дорогами» был построен новый железнодорожный путь протяженностью восемь километров, который обеспечил всем резидентам дополнительные логистические возможности. В будущие производства инвестор планирует вложить еще не менее 15 млрд рублей.
В ходе открытия также состоялась церемония встречи первого грузового состава, прибывающего с сырьем на территорию предприятия.
В мероприятии приняли участие министр юстиции Российской Федерации, председатель Российской части Смешанной Российско-Австрийской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству Константин Чуйченко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрийской Республики в Российской Федерации Вернер Альмхофер, губернатор Калужской области Владислав Шапша, другие официальные лица.
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