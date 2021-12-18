Москва, , 11:22 — REGNUM Без участия в Договоре по открытому небу (ДОН) России и США его эффективность резко снизится, а зона применения указанного договора уменьшится примерно на 80%. Об этом 18 декабря говорится в сообщении МИД РФ.

МИД РФ Антон Привальский © ИА Красная Весна

В сообщении российского внешнеполитического ведомства напоминается, что с 18 декабря Россия выходит из ДОН и более не входит в состав предусмотренной его положениями группы государств-участников.

Также в нем указывается, что Россия с уважением относится к решению остающихся в договоре стран — участниц продолжить его имплементацию и высказывается пожелание им конструктивной и плодотворной совместной работы.

«Однако уже очевидно, что без участия США и нашей страны эффективность ДОН резко снизится: зона его применения уменьшится примерно на 80%, резко сократится число планируемых на 2022 год миссий открытого неба. Вся ответственность за деградацию договорного режима лежит на инициаторе развала ДОН — Соединенных Штатах Америки», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что у России имеются спутники, которые способны следить за перемещения военных сил на территории, как Европы, так и США, что может стать альтернативой ДОН.