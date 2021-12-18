Иркутск, 18 декабря, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В Иркутской области за 10 месяцев 2021 года в хозяйствах всех категорий на 3,5% увеличилось поголовье крупного рогатого скота (КРС), поголовье коров выросло на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

Matthias Zomer Коровы

По данным на 1 ноября, в хозяйствах региона содержится 355,1 тысяч голов КРС, в том числе 143,9 тыс. коров.

«С января по октябрь 2021 года в хозяйствах всех категорий произведено 94 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, 405,7 тыс. тонн молока. Это превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 1% и 0,9% соответственно», — пояснил министр сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков.

Он также отметил, что по итогам года ожидается также увеличение объёма производства продукции растениеводства. Аграрии области собрали 869,7 тыс. тонн зерна (на 30,3 тыс. тонн больше, чем в прошлом году), 92,7 тыс. тонн масличных культур (на 11,3 тыс. тонн больше, чем в 2020 году), 340 тыс. тонн картофеля (+9,6 тыс. тонн к прошлогоднему результату), 96,2 тыс. тонн овощей открытого грунта (прирост — 5,8 тыс. тонн).

Как сообщало ИА REGNUM, к концу апреля 2021 года фермеры Иркутской области вошли в тройку лидеров Сибирского федерального округа по поголовью крупного рогатого скота и коров, уступая Алтайскому краю и Республике Алтай.

На 1 января 2021 года в хозяйствах всех сельхозпроизводителей области наличие крупного рогатого скота составило 304,7 тыс. голов, свиней — 175,6 тыс., овец и коз — 99 тыс. голов. За год поголовье КРС (и в том числе коров) выросло на 5%.

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