Москва, , 11:18 — REGNUM Тимура Батрутдинова — резидента Comedy Club, российского комедийного актёра и телеведущего, бывшего участника КВН — госпитализировали с коронавирусом в Москве. Об этом 18 декабря сообщает Telegram-канал Mash.

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43-летний Батрутдинов заболел еще 9 декабря, у него наблюдались симптомы, характерные для ОРВИ.

Состояние комика ухудшилось, и врачи решили переместить его в стационар.

Ранее сообщалось, что съемки 5 серии сериала о британской королевской семье «Корона» были приостановлены из-за того, что у восьми членов съемочной группы подтвердился коронавирус. Перед тем, как съемки свернули, на площадке появился актер Берти Карвел, который сыграет в сериале экс-премьер-министра Тони Блэра.