Иркутск, 18 декабря, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Правительство Иркутской области внесло поправки в постановление, увеличив размер прожиточного минимума на 2022 год. Подробности сегодня, 18 декабря, сообщает пресс-служба правительства региона.

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Согласно изменениям, в целом по региону величина прожиточного минимума в расчете на душу населения будет составлять 13 413 рублей. Для трудоспособного населения его величина будет равна 14 620 рублей, для пенсионеров — 11 535, детей — 13 269.

По районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, приравненным к ним, прожиточный минимум в расчете на душу населения установлен в размере 16 310 рублей, для трудоспособного населения — 17 778, пенсионеров — 14 027, детей — 16 135. По иным местностям Приангарья в расчете на душу населения — 12 541, для трудоспособного населения — 13 670, пенсионеров — 10 785, детей — 12 407.

Как сообщало ИА REGNUM, прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как, социальный контракт, ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте до трёх лет, выплаты на детей от трёх до семи лет из малообеспеченных семей и другие.

Так, ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев внес изменения в условия определения права на получение пособия на ребенка. С 1 января 2022 года при определении права семьи на получение пособия на ребенка среднедушевой доход семьи будет рассчитываться исходя из величины прожиточного минимума, установленной в расчете на душу населения по районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, приравненным к ним, — для семей, проживающих в таких районах.