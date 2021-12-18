18 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что бывший президент Украины Пётр Порошенко вылетел рейсом в Стамбул после того, как государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку по делу о содействии терроризму.

Мирослава Романенко, , 11:58 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко вылетел рейсом в Стамбул после того, как государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку по делу о содействии терроризму. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе партии «Европейская солидарность» (ЕС).

Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пётр Порошенко отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу. В субботу и воскресенье он проведет ряд встреч в Турции», — говорится в заявлении на странице партии ЕС в социальной сети Facebook.

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Новость обсудили в телеграм-канале главного редактора одесского издания «Таймер», журналиста и публициста Юрия Ткачёва, а также в телеграм-канале «Новое издание». Многие не понимают, почему Порошенко выпустили из страны, задавшись также вопросом, не являются ли действия Порошенко попыткой скрыться от следствия.

«А вообще да, ну то есть оно же как получается: Пётр Порошенко, зная, что его желают видеть правоохранительные органы, уезжает за рубеж? Это называется «скрываться от следствия», разве нет?» — поинтересовался Юрий Ткачёв.

Петр Порошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вы не понимаете, это другое», — отреагировал М. G.

«Ну и самое главное — пограничники не имеют никаких возражений… Януковича они не хотели выпускать, а тут Петя — лети, голубчик… Это другое, понимать нужно», — отметил VAB V.

«Нет, это рабочая поездка, он сказал», — смеется «Н».

"Это называется «вовремя делать ноги», — иронизирует Serzh G.

«Закон для простых людей, небожителям он не писан! Он улетел, но обещал вернуться! Или нет?» — задалась вопросом Александра К.

«Не удивлюсь, если он на новый срок изберется. Как договорная фигура», — добавил MariKess

«Если за спиной Госдеп, [плевать], как это называется», — смеется Denis S.

«Ой, что? Первый раз? С нашим правосудием, да и полным развалом всех институций, ерунда, и что ему сделают?» — спросила Nataly.

«Это для нас всех скрываться от следствия, а у них от преследования по политическим мотивам. Ну всё, как и всегда, разве нет?» — недоумевает Evro E.R.

«Главные крысы побежали с судна?» — спросил Максим.

«Вовремя слился», — шутит Дима Х.

«Да пусть летит, всё время же бегать не получится», — отреагировал один из комментирующих.

«Зря вы так… успешный бизнесмен не может что-ли себе позволить прокатиться? Зеленского он не боится, там все договорено… Живёт в свое удовольствие, чего и нам желает всей душой», — с сарказмом отметил Андрей.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский Gov.ua

«А так можно было? Имея повестку в ГБР (ну да, он её не взял, типа не вручили), взять и уехать за границу? С другой стороны, конечно, понятно — погранцы только по «Миротворцу» пробивают, остальное — неважно», — подытожил Sergey K.

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Отметим, как сообщают журналисты украинского издания «Страна» со ссылкой на свой источник в следственных органах, Порошенко приобрел билет на самолёт в Стамбул 17 декабря в 19:13 при том, что сам вылет был в 20:40.