Москва, 18 декабря, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Расширение военного сотрудничества НАТО с Украиной — это практически подготовка к войне с Россией. Об этом 18 декабря заявил российский сенатор Алексей Пушков в эфире радио «Говорит Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Выход НАТО на нашу совместную границу с Украиной, которая весьма протяженная, это уже casus belli (повод для объявления войны. —ред.), это практически подготовка к войне. А зачем, собственно, НАТО принимать в свой состав Украину, только если не готовить из нее плацдарм для того, чтобы угрожать России?» — сказал он.

При этом сенатор отметил, что Североатлантическому альянсу не надо даже предоставлять членство в своем составе Украине для того, чтобы реализовать свои милитаристские планы.

«Можно, пользуясь настроениями ее руководства, сделать ее неформальным членом альянса, то есть не давать ей обязательств с точки зрения ее обороны. Но насыщать ее оружием, превращать ее в такой военизированный кулак, который можно использовать против России. Я думаю, что НАТО к этому сейчас и склоняется», — пояснил Пушков.

В то же время он добавил, что на данный момент руководство НАТО не хочет из-за территориальных претензий Украины начинать военный конфликт с Россией, которая обладает ядерным оружием.

Также политик добавил, что альянс пытается навязать России диалог с позиции силы, чтобы заставить Москву выполнить условия Запада и ведет военные приготовления под прикрытием такого диалога.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что из-за действий НАТО, а также присутствия западных войск на территории Украины происходит ее милитаризация, неприемлемая для России.