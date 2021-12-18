Ростов-на-Дону, 18 декабря, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону учтены пожелания горожан, проголосовавших за автобусный маршрут №37, который свяжет ГПЗ-10 и гребной канал. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

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«В настоящее время проводится запрос ценовой информации на временное обслуживание данного маршрута среди транспортных предприятий. После чего будут объявлены конкурсные процедуры по поиску перевозчика», — уточняют власти.

ИА REGNUM сообщало, что схема движения была представлена на суд горожан в сервисе «Активный ростовчанин» на сайте городской администрации. В настоящее время прямого автобусного сообщения Западного микрорайона с левобережной частью Ростова-на-Дону нет.