Красногорск, , 11:03 — REGNUM Температуры на 16−20 градусов ниже нормы ждут несколько регионов России в ближайшие дни, в Московской области похолодает до — 26. Об этом 18 декабря сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, как передает РИА Новости, такая погода связана с тем, что на север Красноярского края и Европейской России поступают холодные воздушные массы из приполярных регионов. Если говорить о европейской части страны, то воздух будет приходить не с Баренцева моря, как обычно, а с Таймыра.

С 19 декабря холодный воздух будет перетекать в Северо-Западный ФО, 20 декабря — в регионы Центрального ФО. А с 21 декабря холод придет в центр Европейской России.

При этом отклонения температур в 15−20 градусов ниже нормы будут на Ямале и в Ханты-Мансийском АО.