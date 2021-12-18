Ростов-на-Дону, , 11:02 — REGNUM В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за мокрого снега, который накроет северные территории. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 18 декабря.

Следы на мокром снегу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Согласно прогнозу Ростовского гидрометцентра, в первой половине 18 декабря по северу Ростовской области ожидается гололёд и налипание мокрого снега. Спасатели призвали пешеходов и водителей быть предельно внимательными и соблюдать все меры предосторожности в условиях непогоды.

ИА REGNUM ранее сообщало, что жителей Ростовской области предупредили о резком ухудшении погоды, начавшемся с 17 декабря. На Дон придут похолодание, дожди и снег, усилится ветер. На реках, водоёмах и в Таганрогском заливе возобновится процесс ледообразования.

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