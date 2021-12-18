Ростов-на-Дону, 18 декабря, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за мокрого снега, который накроет северные территории. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 18 декабря.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следы на мокром снегу

Согласно прогнозу Ростовского гидрометцентра, в первой половине 18 декабря по северу Ростовской области ожидается гололёд и налипание мокрого снега. Спасатели призвали пешеходов и водителей быть предельно внимательными и соблюдать все меры предосторожности в условиях непогоды.

ИА REGNUM ранее сообщало, что жителей Ростовской области предупредили о резком ухудшении погоды, начавшемся с 17 декабря. На Дон придут похолодание, дожди и снег, усилится ветер. На реках, водоёмах и в Таганрогском заливе возобновится процесс ледообразования.