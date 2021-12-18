Тверь, , 11:02 — REGNUM Средства на завершение строительства поликлиники Старицкой ЦРБ будут выделены. Вопрос финансирования проекта обсуждался 17 декабря на заседании бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Заседание бюджетной комиссии Тверской области Пресс-служба правительства Тверской области

Работы по завершению строительства поликлиники в Старице будут проведены в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Ранее, в ходе пресс-конференции 15 декабря. губернатор Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что проект строительства поликлиники проходит экспертизу, достройка объекта начнется в 2022 году.

Также на заседании бюджетной комиссии Тверской области было принято решение о выделении средств на реновацию центральной районной больницы в Бологое. В новом здании планируется разместить приемное отделение с родовым боксом, кабинеты рентгенодиагностики, флюорографии, маммографии, функциональной диагностики (ЭКГ), УЗИ, кабинеты приема врачей узких специалистов, детскую консультацию, педиатрическое отделение, поликлинику, кабинет восстановительного лечения, хирургическое и терапевтическое отделения, операционный блок, лабораторию и другие.

Губернатор Игорь Руденя поручил ввести оба объекта в эксплуатацию в запланированные сроки.