Тверь, 18 декабря, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Средства на завершение строительства поликлиники Старицкой ЦРБ будут выделены. Вопрос финансирования проекта обсуждался 17 декабря на заседании бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Заседание бюджетной комиссии Тверской области

Работы по завершению строительства поликлиники в Старице будут проведены в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Ранее, в ходе пресс-конференции 15 декабря. губернатор Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что проект строительства поликлиники проходит экспертизу, достройка объекта начнется в 2022 году.

Также на заседании бюджетной комиссии Тверской области было принято решение о выделении средств на реновацию центральной районной больницы в Бологое. В новом здании планируется разместить приемное отделение с родовым боксом, кабинеты рентгенодиагностики, флюорографии, маммографии, функциональной диагностики (ЭКГ), УЗИ, кабинеты приема врачей узких специалистов, детскую консультацию, педиатрическое отделение, поликлинику, кабинет восстановительного лечения, хирургическое и терапевтическое отделения, операционный блок, лабораторию и другие.

Губернатор Игорь Руденя поручил ввести оба объекта в эксплуатацию в запланированные сроки.