Москва, , 10:56 — REGNUM Компания-производитель бытовой химии из Адыгеи экспортирует продукцию под брендами «Крот», Blitz и SANTEX в 10 стран мира. Благодаря сотрудничеству с региональным Центром поддержки экспорта в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в 2021 году ООО «ДомБытХим» занял третье место по ЮФО в конкурсе «Экспортер года» (номинация «Экспортер года в сфере промышленности. Но экспорт — это не всегда просто, признаются в компании. Например, для «ДомБытХима» Вьетнам был первой страной, куда продукция была отправлена по морю в контейнерах. Груз находился в пути целых 65 дней. Подробности 17 декабря сообщает пресс-центр Российского экспортного центра.

«Крот» — это линейка средств для удаления засоров в трубах, Blitz — средства для чистки кухни, сантехники, посуды, пола и различных поверхностей, SANTEX — дезинфицирующие средства, а еще есть Nega — средства по уходу за бельем, «Чистолюб» — линейка моющих средств для посуды, и это далеко не полный список того, что компания производит и отправляет на экспорт. А еще продукция серий «Крот» и Blitz включена в каталог «Сто лучших товаров России».

За 22 года «ДомБытХим» проделала путь от маленького предприятия к масштабному производству полного цикла, от тары до поставки заказчику. С начала работы производство бытовой химии увеличилось более чем в 33 раза и сегодня составляет 25 тыс. тонн в год, ассортимент товара — более 200 наименований. Выручка компании в 2019 составила 538 млн руб., а в пандемийный 2020-й — 643 млн руб.

В 2016 году «ДомБытХим» впервые начала продавать продукцию за границу. Первой страной стала Абхазия, в 2017—2019 году в списке партнеров появилось пять новых стран, а в 2020—2021-м — еще четыре.

Сейчас «ДомБытХим» экспортирует бытовую химию в Абхазию, Грузию, Армению, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизию, Вьетнам, Украину и Белоруссию. Доля экспортных поставок в выручке выросла с 5,9% в 2019 году до 12,3% в 2021-м.

Региональный Центр поддержки экспорта и РЭЦ помогали «ДомБытХим» организовать участие в международных выставках в Казахстане и в Москве, компания активно использует такие программы поддержки экспорта, как участие в круглых столах, где представительства РЭЦ за границей рассказывают о нюансах экспорта в разные страны, о подводных камнях и сложностях выхода на рынок и о том, как их преодолеть, рассказали в компании.

«ДомБытХим» — динамично развивающаяся компания, расширяющая ассортимент продукции на протяжении 20 лет. Эта компания — один из первых получателей услуг Центра поддержки экспорта Республики Адыгея. Она принимает участие в международных деловых мероприятиях, организованных ЦПЭ, международных выставках, образовательных мероприятиях по экспортной тематике, является получателем таких услуг, как поиск иностранного партнера и консультирование по вопросам внешнеэкономической деятельности.

Так, в 2020 году в результате получения услуги по поиску и подбору иностранного потенциального партнера, «ДомБытХим» заключило экспортный контракт на поставки продукции в Узбекистан», — отметил руководитель Центра поддержки экспорта Адыгеи Алий Дедухов.

В 2022 году «ДомБытХим» планирует выйти на рынок трех новых стран: Азербайджана, Латвии и Литвы, расширить экспортный ассортимент, искать партнеров на Ближнем Востоке, участвовать в международных выставках и активно пользоваться всеми доступными программами господдержки экспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, Центр поддержки экспорта республики Адыгея входит в единую систему продвижения экспорта Российского экспортного центра (входит в ВЭБ. РФ) и бесплатно помогает региональным производителям выходить на зарубежные рынки. Поддержка экспортно ориентированных компаний осуществляется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».