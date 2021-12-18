Зимовниковский район, Ростовская область, , 10:53 — REGNUM В Зимовниковском районе Ростовской области завершено расследование уголовного дела о халатности в отношении полицейского, проигнорировавшего звонок ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Материалы уголовного дела Sledcom.ru

Следователи полагают, что вечером 1 января 2021 года участковый должным образом не отреагировал на крик о помощи 11-летней девочки, чью мать убил сожитель. Ребёнок позвонил в полицию во время конфликта. Женщина скончалась от ножевых ранений.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

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