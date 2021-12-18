Зимовниковский район, Ростовская область, 18 декабря, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В Зимовниковском районе Ростовской области завершено расследование уголовного дела о халатности в отношении полицейского, проигнорировавшего звонок ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Sledcom.ru Материалы уголовного дела

Следователи полагают, что вечером 1 января 2021 года участковый должным образом не отреагировал на крик о помощи 11-летней девочки, чью мать убил сожитель. Ребёнок позвонил в полицию во время конфликта. Женщина скончалась от ножевых ранений.

Материалы уголовного дела направлены в суд.