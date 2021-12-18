Москва, , 10:51 — REGNUM С 18 декабря Россия официально вышла из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом ранее сообщил МИД РФ.

Ту-214ОН — Российский самолёт, использовавшийся для выполнения полётов в рамках Договора по открытому небу (сс) Doomych

При этом Москва приняла такое решение после того, как в 2020 году из ДОН вышли США, а их европейские союзники не стали предоставлять гарантий того, что они не будут предоставлять Вашингтону данные, которые получат в ходе своих пролетов над Россией.

Также теперь РФ не сможет более осуществлять наблюдательные полеты над территорией стран-участниц НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что у России имеются спутники, которые способны следить за перемещениями военных сил на территории, как Европы, так и США, что может стать альтернативой ДОН.