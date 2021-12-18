Барнаул, , 10:51 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 18 декабря 2021 года, с начала нового учебного года детей, зараженных коронавирусом, за сутки стало больше на 84 (всего 4796). Это рекорд за всё время пандемии.

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Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 7688 человек, причём 28 (+3) из них добавлены в сводку за минувшие сутки. Суточный прирост выявленных заражённых составил 500 (-6). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 113 320 человек.

Вместе с тем, новый вирус победили 90 219 человек (+779 за сутки). Тяжелобольных в крае насчитывается 573 (-36 за сутки), из них 217 подключены к аппаратам ИВЛ (-17 за сутки).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (23 066 человек, +62 за сутки) и ОРВИ (80 376 человек, +432 за сутки).

И это при том, что количество тестирований с учётом повторных исследований составило всего 8432 (на 1386 больше, чем сутками ранее).

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