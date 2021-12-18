Москва, , 10:49 — REGNUM Существенное подорожание кофе ожидается в ближайшее время в России. Об этом 18 декабря пишут «Известия».

Отмечается, что «по оценкам игроков рынка, кофе в рознице подорожает на 20 — 30%». А максимальный процент будет у дешевых сортов — рост цены может достигнуть 40% по самым «низким» позициям.

Аналитики считают, что это связано с проблемами у основных стран экспортеров. Так, Бразилия столкнулась с рекордным неурожаем, в Колумбии часть посевов уничтожили дожди, Эфиопия — на пороге гражданской войны. Во всех странах при этом возникли трудности с рабочей силой — на фоне пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что уровень цен на красную икру достиг максимума за 20 лет — товар подорожал в рознице на 30% по сравнению с 2020 г., превысив уровень в 5 тыс. рублей за 1 кг.