Москва, , 10:47 — REGNUM Наибольшее число автоугонов среди субъектов РФ в 2021 году было зафиксировано в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Крыму, Чечне, Ставропольском крае, а также в Курской, Иркутской, Ростовской, Нижегородской и Ленинградской областях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека».

Угон автомобиля Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР

Эксперты сервиса провели исследование на основе отчётов, которые запрашивали пользователи в 2021 году. В перечисленных выше субъектах РФ доля автомобилей, по которым значится угон, превысила 0,08%. Этот показатель оказался максимальным по России.

Регионами с самой низкой долей побывавших в угоне автомобилей (0,03%) стали Вологодская, Рязанская, Тверская, Тульская, Липецкая, Астраханская, Костромская и Калининградская области. Также в список регионов с низкой долей автоугонов вошли Алтайский край, Башкирия, Мордовия, Югра и Северная Осетия.

Среди марок отечественных автомобилей Lada и Chevrolet наименьший процент угона зафиксирован у моделей Kalina и Spark соответственно. У иностранных производителей наименее угоняемыми автомобилями стали Hyundai Matrix, Kia Picanto, Toyota Auris, Nissan Tiida, Volkswagen Golf, Renault Symbol, Mitsubishi Carisma и Ford Fiesta.

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