Ростов, Ярославская область, 18 декабря, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Из 13 пострадавших в ДТП в Ярославской области детей только две девочки госпитализированы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на врио ярославского губернатора Михаила Евраева.

ГУ МЧС по Ярославской области Пострадавший автобус

Как ранее сообщало ИА Ре на трассе «Холмогоры» микроавтобус «Мерседес» с детьми столкнулся с лесовозом.

«О ситуации с аварией. Сегодня рано утром, в районе полседьмого, произошло ДТП в Ростовском районе. Автобус с детьми, которые ехали на соревнования в Московскую область из Ростова, столкнулся с полуприцепом с бревнами — он оторвался от лесовоза. Все ребята наши, ростовские. Им и водителю уже оказана первая помощь. Большинство детей, к счастью, не пострадали и после осмотра медиками отпущены домой. Травмы получили две девочки, которые сейчас уже находятся в детской областной больнице. Состояние у них стабильное и не вызывает опасения у врачей. В ближайшее время медики решат, можно ли отпустить девочек домой. Водитель доставлен в Соловьевку», — рассказал врио ярославского губернатора Михаил Евраев.

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Проверку по данному факту начала прокуратура Ярославской области.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности пассажирских и транспортных перевозок. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.», — отметили в прокуратуре Ярославской области.

Ситуация поставлена на контроль исполняющим обязанности прокурора области Дмитрием Чумаком.