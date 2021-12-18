Барнаул, , 10:46 — REGNUM В Алтайском крае по состоянию на 18 декабря 2021 года от коронавируса вакцинированы 1 121 281 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост составил всего 4822 человека. Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек.

Вакцина Permkrai.ru

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Из общего числа привитых 83 819 жителей региона получили первую прививку (на 4301 меньше, чем сутками ранее).

Число полностью привитых граждан составляет 983 774 человек (всего +8697 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 53 688 ревакцинированных (+426 за сутки).

Напомним, ранее власти региона отмечали, что к 20 декабря количество вакцинированных в Алтайском крае может перевалить за миллион.

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