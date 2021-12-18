Ярославль, , 10:43 — REGNUM К ДТП с микроавтобусом Mercedes на трассе М-8 «Холмогоры» в Ярославской области могло привести падение бревен из лесовоза. Об этом 18 декабря сообщили в УМВД РФ по региону.

Отмечается, что из ехавшего по трассе лесовоза рассыпался груз прямо перед микроавтобусом с детьми-спортсменами. В результате микроавтобус перевернулся. Движение на трассе М-8 не затруднено.

Напомним, что в салоне микроавтобуса находились 14 детей и 6 взрослых. В результате ДТП пострадали 12 детей и водитель автобуса — всего 13 человек.

Всех пострадавших отправили на медосмотр.

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