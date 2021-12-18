Вашингтон, , 10:40 — REGNUM Наблюдаемое у штамма коронавируса «Омикрон» большое число мутаций может быть связано с тем, что он мог несколько раз передаться от человека к мышам и обратно. Такое мнение 18 декабря высказала профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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При этом отмечается, что к таким выводам Баранова, слова которой приводит РИА Новости, пришла на основе препринта статьи исследовавших особенности новой разновидности SARS-CoV-2 специалистов Вашингтонского университета.

«Ученые показали, что «Омикрон» научился распознавать этот рецептор не только у человека, но и у мышей. Скорее всего, предок «Омикрона» передавался несколько раз от человека к мышам и обратно. В результате того, что S-белок коронавируса лучше приспособился к рецептору мышей, он стал лучше подходить и к человеческому», — сказала она.

Также биолог отметила, что ученые в своей работе показали, что у штамма «Омикрон» RBD-домен S-белка плотно прилегает к ACE2-рецептору у человека, являющемуся точкой входа коронавируса в организм человека.

«Можно сравнить это с бутылочкой, у которой есть горлышко. Именно эта часть — горлышко ‑ и подходит к ACE2 рецептору. Остальные части бутылочки — это сам RBD-домен. Поверхность бутылки больше, чем само горлышко, то есть у мутации больше шансов попасть туда, в эти части, а не в горлышко. В этой статье описаны 15 мутаций на поверхности бутылки, которые «обжимают» «горлышко» таким образом, чтобы оно лучше подошло к ACE2-рецептору», — пояснила Баранова.

В то же время она скептически отозвалась о рукотворной версии создания штамма «Омикрон», так как, по мнению биолога, новая разновидность коронавируса могла мутировать и без участия человека, так как SARS-CoV-2 способен долго находиться в человеческом организме человека и передаваться другим видам животных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые из Великобритании заявили, что переболевшие COVID-19 лица могут в пять раз чаще повторно заражаться штаммом «Омикрон».