Тверь, 18 декабря, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Победителей регионального конкурса имени Н.А. Львова в сфере архитектуры и градостроительства назвали 17 декабря на заседании президиума правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области В Твери названы победители конкурса архитекторов имени Н.А. Львова

Решение об утверждении в Тверской области награды в сфере архитектуры и градостроительства для начинающих и профессиональных архитекторов и дизайнеров было принято по инициативе губернатора Игоря Рудени в октябре 2019 года.

В 2021 году участие в конкурсе приняли 16 архитекторов из Москвы, Твери, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Воронежа, Осташкова. Участникам было предложено разработать проект благоустройства ландшафтного парка «Первомайский» в городе Твери площадью 38 га. Конкурсные работы оценивались по следующим критериям: оригинальность и архитектурно-художественная ценность концепции, качество проработки архитектурно-проектных решений, сбалансированность транспортной и пешеходной инфраструктуры территории, включая обеспечение доступа для маломобильных групп населения, соответствие градостроительным нормам и правилам, качество визуальной подачи проекта.

По итогам конкурса первая премия конкурса присуждена Анастасии Протасовой из города Химки Московской области, вторая премия — Татьяне Окуневой из Санкт-Петербурга, третья — Марии Полежайкиной из Москвы.