Москва, , 10:36 — REGNUM Маловероятно, что штамм коронавируса «Омикрон» появился в результате испытаний лекарств для лечения варианта «Дельта». Такую оценку дала биолог Анча Баранова.

Она скептически отнеслась к рукотворной версии и отметила, что у COVID-19 достаточно возможностей для мутации без участия человека, т.к. он способен долго находиться в организме, заявила биолог в беседе с РИА Новости.

При этом большое количество мутаций именно штамма «Омикрон» может быть связано с несколькими передачами вируса от человека к грызунам (мышам) и обратно.

Тем временем, в ЮАР, где распространился штамм «Омикрон», фиксируется снижение уровня госпитализации. По данным медиков, новый вариант вируса переносится легче, чем вариант «Дельта», но при этом распространяется быстрее.