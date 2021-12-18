Тверь, , 11:03 — REGNUM Обладатели ежегодной премии имени С.Я. Лемешева названы на заседании президиума правительства Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя 17 декабря. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, премия присуждается с целью поддержки талантливых жителей Верхневолжья, а также пропаганды творчества великого тенора, 120-летие отмечается в 2022 году.

В Тверской области определили обладателей премии имени Лемешева Пресс-служба правительства Тверской области

«Творчество Сергея Лемешева неразрывно связано с русскими музыкальными традициями. Сегодня на тверской земле много талантливых молодых исполнителей, для которых пример Лемешева является источником вдохновения», — отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Ежегодная премия имени С.Я. Лемешева присуждается авторам, краеведам, научным работникам, творческим коллективам за произведения, программы, проекты, культурные акции, посвященные великому оперному певцу.

В этом году премия присуждена автору книги «Дорога к Лемешеву» Виктору Васильеву и преподавателю Тверского музыкального колледжа им. М.П.Мусоргского Рудольфу Овсепяну.

Выдающийся оперный певец, лирический тенор, народный артист СССР Сергей Лемешев родился в деревне Князево Калининского района Тверской области. На его родине в 1986 году был создан единственный в России музей С.Я. Лемешева. Сейчас он является филиалом Тверского объединенного музея и в этом году отметил 35-летие со дня основания. В 2003 году основано «Лемешевское кольцо Тверского края», в которое входят Тверь, село Медное, деревни Волынцево, Князево, Стренево, Рождество, Ивановское, Стружня и Малый хутор.